Eleição no primeiro turno, em Alegrete, foi sem incidentes envolvendo eleitores

A eleição em Alegrete teve 26,85% de abstenção, neste primeiro turno.

Lula, do PT, foi o candidato mais votado para a Presidência da República na cidade. Para o cargo de governador do RS, Eduardo Leite, do PSDB, recebeu mais votos. Para o Senado, Olívio Dutra liderou as escolhas do município.

Com uma eleição pacífica, a cidade reduziu o número de abstenção em relação a o último pleito, que era para escolha dos governantes do Município, ou seja, Executivo e legislativo.

Na eleição de 2020, Alegrete registrou 33,22% de ausências nas urnas. No domingo, algumas situações foram destaques como o número expressivo de idosos nas urnas, além das filas expressivas, principalmente durante a manhã.

A falta da colinha e a biometria foram alguns dos motivos citados pelo TSE e também do Juiz eleitoral como razões para que se formassem filas. Também, percebeu-se que muitos eleitores ainda não tinham confirmado suas seções. Algumas foram alteradas.

O segundo turno das eleições de 2022 acontece em 30 de outubro de 2022.