Dificuldades batem à porta da Fronteira D’Oeste: dois carros da empresa tiveram busca e apreensão

A apreensão de dois ônibus da Empresa Expresso Fronteira D’Oeste Alegrete ao depósito do Detran, em Alegrete, gera alguns questionamento em relação ao transporte coletivo no Município.

Na última quarta-feira(17), próximo a entrada de Uruguaiana, na BR 290, os ônibus foram interceptados pela Polícia Rodoviária Federal, segundo apurou o PAT, em situação de busca e apreensão. Na sequência, retornaram a Alegrete e foram recolhidos ao pátio do depósito do Detran.

Os novos ônibus começaram a operar em Alegrete no mês de maio deste ano. A aquisição feita pela empresa Fronteira D’Oeste, foi de dois carros zero e quatro seminovos. Os carros novos, todos completos, foram os primeiros com ar-condicionado na história do transporte coletivo no Município.

Desde que a empresa passou a operar em Alegrete, algumas mudanças foram realizadas nas linhas e também ajustes para que os usuários pudessem ser contemplados de forma satisfatória. Contudo, desde que venceu a licitação, sendo a primeira empresa em 60 anos a participar deste processo na cidade, houve uma das mais significativas subas do Diesel no Brasil.

Em todo o País, as empresas de transporte público sofreram com o reajuste. Mesmo com o acréscimo de 0,75 centavos em abril deste ano, o valor da passagem ficou de 4,25 reais. O que se vê muitas vezes é algo histórico no Município, em alguns horários, os ônibus estão vazios ou quase vazios, sendo que a maioria dos passageiros também se concentra em idosos do grupo da gratuidade e estudantes que pagam meia passagem.

Considerando essa conjuntura, a empresa dá sinais de estar passando por dificuldades. Apenas no transporte feito para o IFFar, segundo a equipe gestora em Alegrete, em um mês, com cinco carros, o prejuízo foi de 200 mil reais, um dos motivos do imbróglio no transporte escolar para o Passo Novo, já que a empresa passou a cumprir o edital que é de três carros com a passagem a R$ 2,10 para estudantes.

Esse pode ser, também, um dos motivos da cautela em relação ao Município de ter mais dois ônibus com a tarifa de R$ 2,10 ao Passo Novo, visto que o Prefeito Márcio Amaral já destacou em outras entrevistas que é preciso pensar em toda a comunidade para que a mesma não fique desassistida.

O PAT fez contato com o proprietário da empresa Expresso Fronteira D’Oeste, porém, não obteve retorno. Já o Secretário de Segurança Mobilidade e Cidadania, Daniel Rosso, acrescentou que o Município está ciente das dificuldades da empresa, contudo, até o momento, o número mínimo de veículos está operando e todas as linhas estão sendo atendidas, assegurando o que exige o edital neste período do ano de 2022.