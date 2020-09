Eleições 2020: Jesse Trindade é o vice de Márcio Amaral

Compartilhe









Neste sábado, aconteceu a convenção do MDB que indicou o candidato a Vice-prefeito na chapa majoritária de Márcio Amaral que vem à reeleição.

Dois candidatos concorreram a vice, a Médica Nivea Souza e o ex- Secretário de Administração e Desenvolvimento Econômico, Jesse Trindade dos Santos.

A escolha aconteceu com votos dos membros do diretório num total de 45 pessoas. O voto foi presencial, na sede do partido, na Rua General Sampaio, das 13h às 17h, mas com o controle de entrada de pessoas para evitar aglomerações.

Por 30 a 21 votos, Jesse Trindade foi o escolhido entre os integrantes do partido.

Quanto aos candidatos à Câmara, o presidente Airton Pacheco, informa que já estão confirmados 22 nome de homens e podem chegar a 16. E seis mulheres já colocaram os seus nomes à disposição para concorrer pelo MDB num total de sete. O Partido está coligado com o PL, PSL e DEM.

O primeiro partido a definir sua nominata com nomes à majoritária foi o PP, indicando o nome de Jetter de Souza a prefeito e Rudi Pinto a vice-prefeito. Os Progressistas também já têm os 23 nomes de pré- candidatos à Câmara, sendo que deste total 30% são destinados às mulheres.

Outro partido que já definiu foi Partido Renovador Trabalhista Brasileiro- PRTB , que apresenta para prefeita a professora Vânia Guerra e vice o Coronel Marco Antônio Castro. Além de seis candidatos à Câmara. No total, foram 57 filiados que votaram na convençãoque ocorreu no dia 3. O PT também já definiu como sua pré- candidata à Prefeita – Preta Castro Mulazzani que ainda não definiu o vice em sua chapa. Todos os partidos podem indicar até 23 nomes de candidatos a vereador, sendo que deste total 30% devem ser mulheres. Se todos partidos registrados em Alegrete indicarem candidatos, mesmo que não cheguem ao número máximo, seguramente os eleitores do município terão mais de 100 nomes à disposição para escolher os 15 que serão eleitos para os próximos quatro anos – Legislatura 2021-2024 .