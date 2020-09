Prefeitura disponibiliza resultados de exames do Laboratório Municipal via internet

Compartilhe











Os usuários do sistema de saúde do município contam agora com mais um serviço para agilizar os atendimentos. A Prefeitura de Alegrete, através da Secretaria de Saúde, implantou o sistema de retirada de exames online. Agora o usuário poderá imprimir seus exames sem precisar ir até o Laboratório Municipal.

Durante a coleta, o paciente receberá um login e senha que permitirá o acesso aos resultados de seus exames através do site: www.labmunicipalalegrete.com.br.

Mesmo com a disponibilização dos exames online, os usuários poderão continuar retirando os resultados no laboratório.

O Laboratório Municipal de Análises Clínicas funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, com o seguinte cronograma de atendimento:

Coletas – das 7h às 8h45min

Coleta Covid – das 8h45min às 12h

Agendamentos e retiradas – das 13h às 16h30min

Em média, o Laboratório Municipal atende cerca de 150 pessoas diariamente. O telefone para informações é o (55) 3426 3965.