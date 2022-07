Eleições 2022: veja quem são os candidatos ao governo do Rio Grande do Sul

As convenções partidárias, que oficializam os candidatos ao governo do Rio Grande do Sul, começaram na quarta-feira (20). Até a última atualização desta reportagem, quatro partidos haviam definido o candidato oficialmente. Veja os nomes confirmados abaixo.

Ao menos 11 legendas apresentaram nomes de pré-candidatos para a disputa, marcada para 2 de outubro. O pedido de registro da candidatura deve ser feito até 15 de agosto.

Após as eleições, no dia 2 de outubro, um eventual segundo turno está marcado para 30 de outubro. Presidente e governadores eleitos tomarão posse em 1º de janeiro de 2023.

Candidatos ao governo do estado (em ordem alfabética):

Beto Albuquerque (PSB) — Foto: Divulgação

Beto Albuquerque teve a candidatura oficializada em convenção do PSB realizada no Teatro Dante Barone, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, no sábado (23). Os nomes dos indicados para o cargo de vice-governador e ao Senado devem ser definidos ao longo da semana. A Executiva estadual ainda estuda formação de federeção.

Natural de Passo Fundo, Beto Albuquerque foi deputado estadual e deputado federal. Em 2014, foi candidato à vice-presidente na chapa de Marina Silva (PSB).

Onyx Lorenzoi (PL) — Foto: Carolina Antunes/PR

Onyx Lorenzoni teve a candidatura oficializada em convenção do PL realizada no Teatro Dante Barone, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, na sexta (22). O partido ainda não indicou quem vai ficar na vaga de vice. A convenção aprovou a coligação com o Republicanos, que deve indicar o candidato ao Senado, com o Patriota e com o PROS.

Natural de Porto Alegre, Onyx Lorenzoni foi deputado estadual e é deputado federal. Ocupou os ministérios da Casa Civil, da Cidadania e do Trabalho e Previdência, além da Secretaria-Geral da Presidência, no governo de Jair Bolsonaro (PL).

RICARDO JOBIM (NOVO)

Ricardo Jobim (Novo) — Foto: Divulgação

Ricardo Jobim teve a candidatura oficializada em convenção do NOVO no Hotel Quality, em Porto Alegre, no sábado (23). O partido indicou como candidato a vice-governador o advogado Rafael Dresch.

Natural de Santa Maria, Ricardo Jobim é advogado e empresário.

ROBERTO ARGENTA (PSC)

Roberto Argenta (PSC) — Foto: Divulgação

Roberto Argenta teve a candidatura oficializada em convenção do PSC, realizada no Teatro Dante Barone, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, na quarta. Na ocasião, também foram definidas 50 candidaturas a deputado estadual e 32 candidaturas a deputado federal pelo partido. A servidora pública e professora universitária Nivea Rosa, do Solidariedade, foi definida como a candidata a vice-governadora na chapa.

Natural de Gramado, Roberto Argenta foi prefeito e vereador de Igrejinha, além de deputado federal. Atualmente, atua como empresário.

Quem são os pré-candidatos (em ordem alfabética):

EDEGAR PRETTO (PT)

Edegar Pretto (PT) — Foto: Carol Ferraz/Divulgação

Natural de Miraguaí, Edegar Pretto é deputado estadual e já foi presidente da Assembleia Legislativa. O PV e o PC do B anunciaram apoio ao político no estado.

EDUARDO LEITE (PSDB)

Eduardo Leite (PSDB) — Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini

Natural de Pelotas, Eduardo Leite foi vereador e prefeito do município e governador do estado entre 2019 e 2022.

GABRIEL SOUZA (MDB)

Gabriel Souza (MDB) — Foto: Assembleia Legislativa do RS/Didulgação

Natural de Porto Alegre, Gabriel Souza é deputado estadual e já foi presidente da Assembleia Legislativa.

LUIS CARLOS HEINZE (PP)

Luis Carlos Heinze (PP) — Foto: Divulgação

Natural de Candelária, Luis Carlos Heinze foi prefeito de São Borja, deputado federal e é senador. O PTB anunciou apoio ao político, indicando a vereadora de Porto Alegre Tanise Sabino como vice.

PEDRO RUAS (PSOL)

Pedro Ruas (PSOL) — Foto: Divulgação

Natural de Porto Alegre, Pedro Ruas foi deputado estadual e é vereador da Capital. O PSOL busca o apoio de partidos como PCB e Unidade Popular.

REJANE DE OLIVEIRA (PSTU)

Rejane de Oliveira (PSTU) — Foto: PSTU/Divulgação

Natural de Porto Alegre, Rejane é professora aposentada da rede estadual e foi presidente do CPERS Sindicato.

VIEIRA DA CUNHA (PDT)

Vieira da Cunha (PDT) — Foto: Leo Urnauer/G1

Natural de Cachoeira do Sul, Vieira da Cunha foi vereador em Porto Alegre, deputado estadual e deputado federal. Já foi presidente da Assembleia Legislativa.

Fonte: G1