Eleições: encerramento de campanhas em alegrete leva centenas de apoiadores às ruas

No sábado(29), foram realizadas manifestações que antecederam o segundo turno das eleições à Presidência da República e Governadores.

A coordenação de campanha do candidato à reeleição Jair Bolsonaro informou que a carreata, não ocorreu em Alegrete, contudo, foram realizados bandeiraços em pontos distintos.

Os grupos ficaram no centro, próximos aos mercados Peruzzo e Nacional e no Calçadão na frente do Banrisul, além disso, outro grupo de Bolsonaristas realizou uma caminhada da Praça Nova até a Praça Getúlio Vargas, com bandeiraço na Praça e ao lado do calçadão/ General Sampaio. Também ocorreu uma manifestação de caminhoneiros em Manoel Viana.

A coordenação da campanha do candidato Luis Inácio Lula da Silva informou que foi uma manhã de atividades na praça Getúlio Vargas e à tarde grande carreata, seguida de Bandeiraço na Praça Nova.

A concentração da carreata foi na Avenida Charrua com início por volta das 14h 30min e o percurso foi nas principais ruas da cidade.

Imagens enviadas ao PAT pelos integrantes das campanhas dos candidatos à presidência.