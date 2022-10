Liga de Combate ao Câncer, de Alegrete, é homenageada pelo Governo do Estado

Share on Email

A indicação foi por meio de outras Ligas que fazem parte da 10ªCRS.

Citânia destacou: pra mim e para nossas voluntárias que fazemos esse trabalho com amor e doação, foi muito gratificante e emocionante. Não poderia deixar de ir e receber o certificado, pois isso demonstra que o nosso trabalho, para pessoas com câncer e que precisam, é visto e valorizado”.

A celebração à vida das mulheres gaúchas foi a tônica do evento alusivo ao Outubro Rosa, promovido pelo Gabinete da Primeira-dama do governo do Estado e pela Secretaria da Saúde (SES), que ocorreu às 11h.

Também participaram do evento, o governador Ranolfo Vieira Júnior, a primeira-dama Sônia Vieira e a secretária adjunta da Saúde, Ana Costa.

Com ênfase na valorização da saúde da mulher, a atividade foi dedicada à prevenção do câncer de mama.

Além de Alegrete, outros nove municípios receberam o certificado pelos trabalhos no rastreamento da doença com exames e diagnósticos, além das 18 organizações não governamentais (ONGS) que mais se destacaram em ações preventivas.