Eleições| Tratativas para Coligações entram na reta final

Parece distante, mas a eleição que vai escolher o novo Prefeito, vice e os 15 vereadores de Alegrete para o mandato de 2025- 2028 será no início de outubro e as tratativas e movimentação de pré candidatos já é forte na cidade.

Dentre os possíveis candidatos a prefeito teremos: Jesse Trindade pelo MDB, Paulo Bandeira pelos Republicanos; Alexandre Machado pelo PL; Anilton Oliveira pelo PDT e Zé Paulo ou Paulo Salbego pelo PDT. A curiosidades dos eleitores fica por conta como serão as coligações na busca dos votos dos eleitores para as chapas majoritárias à Prefeitura de Alegrete.

Existem a possibilidade do MDB coligar com PP, junto com o candidato o vereador Luciano Belmonte. Já o PL poderá coligar com os partidos de direita, os Republicanos ou o PP. O Partido do Trabalhadores virá com candidato a prefeito Anilton Oliveira e a possível coligação será com o PSB.

Mas todas essas possibilidades ainda não são confirmadas e muita coisa pode mudar até as convenções partidárias. Nenhum partido fechou as chapas e todos estão em constantes reuniões, costurando possíveis coligações até as convenções partidárias nas próximas semanas.