Eletricistas comemoram seu dia neste 17 de outubro

Em muitos vendaváis, situações de risco e em tantas outras ocorrências que colocam suas vidas em risco, como nas situações mais simples do cotidiano, este profissional é muito requisitado. Em algumas situações, pessoas que não são habilitadas para realizarem manutenções ou instalações podem perder suas vidas em decorrência de um choque. Com isso, muitos alertas sempre são realizados

Neste dia 17, comemora-se o Dia do eletricista. Desde quando a eletricidade foi descoberta, ela passou a ser indispensável no cotidiano. Atualmente, é quase impossível viver sem ela, e o eletricista tem uma função essencial para que todos tenham acesso à energia de forma segura e eficiente. O projeto elétrico é um dos mais importantes nas construções civis. A elaboração do projeto, exige atenção e conhecimento técnico para garantir o funcionamento correto de todos os aparelhos.

Um eletrecista alegretense, Raul Menezes, que está concluindo o curso em Santana do Livramento, entrou em contato com o PAT, para reforçar o quanto essa profissão, muitas vezes não valorizada ou em alguns casos criticada, mas que tem uma enorme importância para a população. Ele pontua que, faça chuva ou faça sol, são eles que contribuem para que a energia chegue com qualidade todos os dias nas residências.

O trabalho de um eletricista envolve a instalação, testes e manutenção de sistemas elétricos para que possam ter um desempenho totalmente seguro e eficiente. Para isso, podem se especializar em mecânica, eletrotécnica, manutenção e outras áreas. Suas tarefas são executadas em parceria com engenheiros e técnicos.

Para sua formação, os eletricistas precisam fazer cursos técnicos que os preparam para a instalação de fiações simples e sistemas de computadores e telefonia.

Também são preparados para utilizar os materiais de fiação mais adequados a cada equipamento e para ler e interpretar projetos, além de dar retoques finais nos quesitos de iluminação e instalação dos projetos.

Quem quer atuar como eletricista precisa conhecer as normas de segurança para garantir tanto um trabalho sem perigos quanto tranquilidade para os contratantes após a conclusão da obra.

A função é de alto risco de acidentes tanto pela rede elétrica quanto por quedas. Por isso, é sempre necessário utilizar equipamentos de proteção individual (EPIs) para evitar acidentes mais graves, especialmente quando se trata da instalação e monitoramento de circuitos elétricos tanto na construção civil quanto em indústrias e na rede de alta tensão.