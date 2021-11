Eliseo’s é finalista na Série C, e definidos os semifinalistas na Segundona do Citadino

Mais um sábado de decisão no campeonato citadino de futsal. No dia 27, foram realizado quatro jogos na Arena Esporte e Lazer. Destaque para presença do público que prestigiou a competição e apresentou o passaporte vacinal para ingressar no ginásio.

Na Série C, o Eliseo’s Futsal confirmou o acesso a segundona em 2022, ao derrotar o Danúbio pelo placar de 2 a 1 e carimbou vaga na final da terceirona. O adversário do Eliseo’s na grande final saíra do confronto entre AEC x Os Fortas, marcado para o próximo dia 4.

Já na segundona foram dois confrontos disputadíssimos que definiram os semifinalistas desta edição. O Fortaleza avançou para semifinal com uma sua vitória de 4 a 3 sobre o Palestino.

No outro jogo, o Real Tchê conseguiu classificação nos pênaltis, depois de um empate em 4 a 4 frente ao Flamengo. Com esses dois resultados, as semifinais da B serão entre Real x Cidade Alta e Fortaleza x Real Tchê.

Encerrando a rodada de sábado, o último jogo, foi válido pelas quartas de final da Série A. O Garupa fez 5 a 3 no Velha União. O adversário do Garupa sairá do confronto entre Galáticos x Center Fhotos. Já o União/FNP aguarda o vencedor do super clássico entre AABB x Celtic, os dois jogos ocorrem no dia 4. Os ingressos são preço único de R$ 5,00 mediante apresentação do passaporte vacinal e o uso da máscara é obrigatório.

Próxima rodada Citadino (Arena) – 4/12

18h – Semi C – AEC x Os Fortas

19h – Semi B – SE Real x Cidade Alta

20h – Quartas A – AABB x Celtic

21h – Quartas A – Galáticos x Center Fothos