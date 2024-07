Em Alegrete, escoteiros vencem o desafio do “Acampamento de Inverno”

Conta de luz terá acréscimo em julho devido à mudança de bandeira tarifária

Apesar do frio intenso, beirando 1ºC, os escoteiros conseguiram cumprir as tarefas e vencer os desafios do acampamento. Dentre as atividades desenvolvidas, eles executaram a montagem de campo, pista de orientação, jogo noturno, fogo de conselho, confecção de refeições, alvorada festiva e segurança em acampamento.

De acordo com o chefe escotista, o propósito do Grupo de Escoteiros Honório Lemes é contribuir para que os jovens assumam seu próprio desenvolvimento, especialmente do caráter, ajudando-os a realizar suas plenas potencialidades físicas, intelectuais, sociais, afetivas e espirituais, como cidadãos responsáveis, participantes e úteis em suas comunidades.

Crianças a partir de seis anos podem participar do Grupo Escoteiro Honório Lemes. As turmas são divididas em três faixas etárias: crianças de 06 a 09 anos, crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, e jovens de 15 a 17 anos.

O grupo em Alegrete é uma instituição de Educação Extra Escolar com 33 anos de atividades na comunidade. Ele está ligado à Associação Nacional Escoteira “Sempre Alerta Brasil”, a instituição nacional do movimento escoteiro que congrega grupos escoteiros que preservam os princípios, valores e tradições do movimento escoteiro mundial, sendo o único grupo em Alegrete com o referido certificado.

O Grupo Escoteiro Honório Lemes, “mais antigo da fronteira oeste gaúcha em funcionamento”, foi fundado em 10 de novembro de 1990 e hoje conta com o apoio especial do Rotary Alegrete Sul e do Complexo Esportivo Pizeta, onde realiza suas atividades de campo aos sábados das 14 as 17 horas. Mais informação ligue (55) 999566385.