Em alerta: rio Ibirapuitã já se aproxima dos 9 metros acima do nível, em Alegrete

Um dia ensolarado e frio marca esta quarta-feira (6) em Alegrete. Dados da Defesa Civil do Município apontam que o rio Ibirapuitã, bem no início da manhã de hoje, às 6h30min, estava 8m82 acima do nível normal subindo um centímetros por hora, segundos dados extraídos da estação automática da CPRM/ANA.

Com acumulado de chuva nas últimas 120 horas, o município registra 95,2. Às 8h15min, o nível do rio em Alegrete apresentava 8 metros e 84 centímetros acima do seu nível normal, apenas 86 centímetros para atingir a cota de inundação.

A reportagem verificou alguns pontos na cidade e o rio já está bem próximo de áreas ribeirinhas, na Vila Nova na rua Sofia de Brum, onde primeiro a inundação atinge, a água já atinge a via. Na Carlos Gomes é possível avistar o campo Martins Cassol ilhado.

No bairro Santo Antônio também é possível ver a água tomando conta do campo do Atlético. Vale ressaltar que na região, apenas Alegrete e a região de Passo de São Borja estão em cota de Alerta. Quaraí que estava, amanheceu em cota de atenção, as outras cidades da região apresentam cota de atenção.

Com a previsão de mais chuva de hoje de tarde até sexta-feira(8) de cerca de 110mm, a Defesa Civil permanece em alerta em Alegrete. A grande umidade no ar e o volume de água em torno da cidade baixou a temperatura com a volta do frio ao Município. A mínima nesta quarta foi de 7ºC e a máxima não passa dos 20ºC.