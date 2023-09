Setembro Amarelo |Alegrete registra aumento nos casos de suicídio em 2023

O mês de setembro é marcado mundialmente pela prevenção ao suícido. Essa campanha iniciou no ano de 2015 com o objetivo de conscientizar e evitar a proliferação do atentado. A cor amarela faz referência a um jovem que cometeu suicídio aos 17 anos, e foi encontrado sem vida nos Estados Unidos.

O Brasil registra uma porcentagem muito alta de suicídio que está relacionada às doenças mentais não diagnosticadas ou tratadas incorretamente, mostrando a importância do diagnóstico médico e tratamento adequado.

O Centro de Atenção psicossocial CAPS oferta às pessoas com sofrimento psíquico ou transtornos mentais os serviços de Acolhimento Inicial, consultas médicas, atendimento psicológico. O município também dispõe do Centro de Valorização da Vida que está em conjunto com o Naviali que atende pelo número 188 ajudando e dando suporte na prevenção ao suícidio.

Em Alegrete segundo os dados da Secretaria de Saúde, no recorrente ano, o número de tentativas de homicídio chegou 19, com cinco óbitos, dois por enforcamento. No ano passado, essa taxa era menor, dez foram os casos registrados no sexo masculino e um no segmento feminino. Com esses dados, percebe-se um aumento gradual nos casos de suicídio em Alegrete, sendo de grande importância a conscientização da campanha em relação ao Setembro Amarelo.