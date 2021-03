Em estado de calamidade, Alegrete contabiliza mais uma morte em decorrência do novo coronavírus

Compartilhe















Na manhã desta quinta-feira(4), Alegrete registrou mais uma morte em decorrência do novo coronavírus. O óbito foi confirmado pela Secretaria de Saúde. O idoso de 83 anos estava internado na UTI Covid desde o último dia 20.

Com mais esse óbito, a cidade chega ao número de 71 vidas interrompidas em razão do vírus. A maioria dos pacientes, segundo informações, apresentavam outras comorbidades.

Neste mês de março, em quatro dias, foram cinco mortes em decorrência da Covid-19. O crescimento das mortes teve início com maior número em dezembro, quando Alegrete registrou 13 das 35, até então. Em janeiro com índice maior, chegou a 16 mortes e em fevereiro o total foi de 15. Esse, segundo os especialistas, é o pior momento da pandemia desde o início há mais de um ano. O números de mortes no Estado é um dos maiores, assim como, o números de internações. Os leitos estão superlotados e sem possibilidades de transferências em vários Municípios. Hoje, o Governador Eduardo Leite se reúne com o Comitê de crise para avaliar os dados e definir a bandeira, tudo indica que seja no mínimo, mais uma semana com risco altíssimo de contaminação.

O governador Eduardo Leite decretou, em 19 de março do ano passado, estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul devido ao novo coronavírus. O decreto foi publicado numa edição extra do Diário Oficial.

