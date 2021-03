Médico alegretense, Sérgio Puerta, morreu de Covid em Porto Alegre

Compartilhe















Mais um alegretense que perdeu a luta para novo coronavírus. Morreu na tarde de hoje(1°), em Porto Alegre, o médico Sergio Thadeu Saraiva Puerta, aos 79 anos. Ele estava hospitalizado na UTI Covid há alguns dias.

O radialista e Jornalista Alair Almeida citou que o médico Sérgio Puerta, que atuou em Alegrete nos anos 70 e 80, deixou um legado para a cidade. ” Ele integrou o grupo da implantação do plantão médico na Santa Casa que não existia na época. Conforme o médico Nelson Carús, remanescente daquela época, não existia plantão médico no Hospital, então, Carús tomou a dianteira e estabeleceu tratativas com o General Alcy Cheuiche, que era provedor da Santa Casa, sendo concretizada a implantação desse serviço. O médico Sérgio Puerta foi um dos primeiros a aceitar ser plantonista, isso em 1978, num gesto que marcou muito para Carús. Também na implantação da Policlínica na rua Vasco Alves, Sérgio Puerta também foi do grupo de médicos pioneiros que viabilizou aquela casa.

Dr. Sérgio Thadeu Puerta clinicou em Alegrete, tendo atuado também na área da coordenação regional da Previdência Social. No Hospital de Caridade de Alegrete, seus colegas médicos lamentam sua morte. Ele não residia na cidade há muito tempo, estando radicado em Veranópolis. Um médico dedicado e que atendia a todos com muita competência profissional, comentou o médico João Alberto Pereira. Adão Faraco, amigo de Puerta, também lamentou sua morte, afirmando que ele foi um médico com extrema visão social” – descreveu Alair.

O amigo Celeni Viana, descreveu que Dr Sergio fez parte de uma seleção nobre médicos de uma grande época em Alegrete. Onde lembrou de nomes como: Dr Domingos Cunha e Dr Romário(ambos falecidos). Segundo Celeni, eram inseridos em tudo e principalmente, amigos antes de médicos. “O conheci prestando atendimento voluntário no time profissional, Associação Atlética de Alegrete. Era muito dinâmico e de bom humor. Deixa um legado lindo em nossa terra. Desejo que Deus console a família”- completou.

Neste período, em que esteve hospitalizado a filha Marcela Puerta atualizava, através do Facebook do Dr Sérgio, notícias para centenas de pessoas que o admiravam como profissional da área da saúde e ser humano. Em vários relatos, pessoas que narraram passagens onde Dr Sérgio foi mais do que um médico, foi um amigo para todos. Atendimentos que realizava independente de horário. No período que esteve em Alegrete, também, atendeu no HGUA.

Ao longo de sua experiência como médico, Dr Sérgio deixou uma legião de admiradores por todo seu incansável e incomparável tratamento com todos. Um ser humano ímpar e que até o momento em que foi para o hospital, as pessoas o descrevem como muito atuante com belíssimas postagens em seu perfil no Facebook.

