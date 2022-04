Carlos Almeida, o Carlinhos, há 6 meses internado está na reta final do tratamento

A luta sempre foi muito árdua, mas jamais impossível. Muito guerreiro, há mais de seis meses hospitalizado, o ex-vereador e radialista Carlos Almeida, conhecido como Carlinhos, já está na reta final do tratamento e logo estará em casa.

O seu lar com a incansável esposa que está sempre ao seu lado, Jaida Favero e sua parceira e fiel escudeira, a cadelinha Nina, assim como, os demais familiares, as filhas, o filho, netinha e os amigos.

Internado na Santa Casa de Alegrete há meio ano, devido a um quadro de infecção grave que resultou em dois procedimentos cirúrgicos, Carlinhos, se mantém firme.

Já na reta final, Jaida Favero, destaca o excelente atendimento e o assíduo cuidado de todos da Santa Casa de Alegrete. Esse período, o hospital foi o lar deles, mesmo assim, os dias foram de muitas conquistas, pois todos tiveram sempre um atendimento exemplar, que deixa um sentimento de gratidão.

Agradeço aos médicos Alessandro e Oscar Paim, ao incansável Dr. Jocelmo Jaques, que desde o início cuida do Carlinhos, sempre com muita paciência e zelo. Obrigada a todos enfermeiros, técnicos, funcionários da Santa Casa e as fisioterapeutas Gabriele e Bruna. Não vou citar nomes para não cometer injustiças, pois todos foram e são importantes nesta jornada que estamos passando. Também reconheço o apoio de todos os amigos e familiares, em especial a minha cunhada Zair Almeida e as filhas Marcele Almeida e Bianca.” – ressaltou a esposa Jaida.

Desde o início, todas as mensagens e recados são repassados para o Carlinhos, que se emociona e fica muito feliz. A filha Marcele também acrescenta que ele afirma que logo estará nas redes de comunicações falando com todos.

Para descontrair, os assuntos preferidos são futebol e política. Mas ele está interagindo em tudo e quer sempre se manter atualizado.

Em 2020, Carlinhos fez um relato emocionante ao PAT, agradecendo a todas as orações por um problema de saúde enfrentado naquele ano após uma cirurgia no quadril e um AVC. Desde 2021, novamente está mostrando o quanto a fé e as orações são importantes e se emociona pelo carinho de todos.