Em março inicia pagamento de IPTU; veja o calendário de descontos

A Secretaria de Orçamento e Finanças disponibiliza o acesso às guias de pagamento do IPTU 2023 via site ou diretamente no Palácio Ruy Ramos, localizado na Praça Getúlio Vargas.

Os contribuintes podem pagar até 10 de março, em cota única, com 10% de desconto; ou de forma parcelada, em 10 vezes, com início da primeira parcela em 10 de março indo até 10 de dezembro, sem descontos. As guias também já foram enviadas aos contribuintes via Correios.

O secretário de Orçamento e Finanças, José Luiz Cáurio, afirma que o percentual de correção conforme Código Tributário Municipal (período de novembro/21 a outubro/22) foi de 6,52%. Em caso de dúvidas, a Prefeitura pode ser acionada pelos telefones (55) 3961-1725. Também há a opção de atendimento presencial no Centro Administrativo Municipal.