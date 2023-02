Gravíssimo acidente na ponte sobre o rio Conceição, deixa feridos, em Santana do Livramento

Share on Email

Segundo o Jornal a Platéia, um Fiat kia foi prensado entre um caminhão que transportava brita e uma caçamba, desta forma, na sequência, os demais carros, um Palio e um Fiorino também se envolveram no acidente.

O Kia ficou totalmente destruído, os outros dois veículos saíram da pista e o caminhão ficou sobre a ponte, assim como a caçamba, na BR 158, KM 509, em Santana do Livramento.

Conforme os repórteres, ainda, não há detalhes sobre o estado de saúde das vítimas, tampouco, o número exato, devido ao fato de que a Polícia Rodoviária Federal está atendendo a ocorrência.

As informações serão atualizadas, entretanto, destacam que o cenário é de destruição no local, diante do estado dos veículos.

A ponte passa por obras.