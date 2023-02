Em reunião realizada na escola Oswaldo Aranha, a Brigada Militar reuniu diretores de estabelecimentos de ensino do Município, além do Secretário municipal de educação, Rui Alexandre Medeiros.

Violência doméstica é banalizada por qualquer motivo

Com o foco no trânsito na frente das escolas, devido ao aumento do fluxo de pessoas e veículos, as ações da Operação Volta às Aulas serão contínuas no decorrer do ano letivo.