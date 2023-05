Em menos de 15 min, BM prende homem e recupera veículo furtado

Segundo relato da vítima, de 33 anos, ela deixou a moto Honda Bros ligada e se afastou alguns metros para verificar um cavalo que deixa num terreno nas imediações. Nesse momento, um indivíduo magro, vestindo uma camiseta vermelha, aproximou-se rapidamente, subiu na moto e fugiu em alta velocidade em direção à Avenida Caverá.

Após receber a informação, as guarnições iniciaram as buscas e lograram êxito em localizar o acusado, de 22 anos, no bairro Honório Lemes, ainda conduzindo a moto furtada. A ação foi realizada em via pública, e imediatamente o indivíduo foi preso. No momento em que visualizou a viatura, o acusado tentou fugir, porém, acabou parando em razão de não ter habilidade com a Honda e estar em um terreno com muitas poças de lama.

O indivíduo, com antecedentes criminais, foi encaminhado à Delegacia de Polícia onde foi autuado em flagrante pelo crime de furto de veículo. A resposta rápida nessa ocorrência exemplifica o comprometimento da instituição em combater a criminalidade e trazer tranquilidade à comunidade.