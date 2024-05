Em noite fria, Barsemlona, Caid e Center Fhotos garantem vitórias na terceira rodada do Citadino

Abrindo a rodada, houve um bom jogo de futsal entre Barsemlona e Aimoré. A partida foi bem movimentada, com chances de gol para ambas as equipes. No entanto, foi melhor para o time “colchonero”, que aproveitou as oportunidades e venceu por 5 a 3.

No segundo jogo da noite, a partida mais esperada por todos, Caid e Deportivo La Portera fizeram um jogo digno de Série A. A equipe da Zona Leste chegou a abrir três gols de diferença, mas viu a jovem equipe do “Depor” empatar a partida. Nos segundos finais, Lelê marcou de tiro livre e garantiu os três pontos para o Caid, finalizando a partida em 6 a 5.

Fechando a rodada, AGN e Center Fhotos fizeram aquele típico jogo de salão, bem disputado e estudado. As duas equipes contavam com atletas experientes na elite do futsal alegretense e, com isso, protagonizaram um bom espetáculo para o público presente. Melhor para a equipe do Center, que soube aproveitar as chances de gol e venceu por 6 a 4. O Citadino retorna no próximo sábado (1º), com mais três jogos, incluindo o clássico entre AABB e União Y FNP.