Manoel Viana terá um novo Centro Administrativo

Na manhã da última terça-feira, o Prefeito de Manoel Viana, Gustavo Medeiros, assinou a ordem de serviço para o início das obras do novo Centro Administrativo do Município. A empresa vencedora da licitação que ficará responsável pela obra é a Construtora Santiaguense, de Santiago.

O novo Centro Administrativo será um espaço amplo, moderno, com novas tecnologias e benefícios tanto para os visitantes, moradores e contribuintes, como para os servidores públicos municipais. O investimento na nova sede da prefeitura será de 8 milhões em um espaço com área total de 2434,46 m².

A nova estrutura ficará localizada na Rua Érico Veríssimo, n°60, ao lado da Pousada Rosalina. A previsão de conclusão da obra é pelo período de 10 meses, podendo haver alterações no cronograma em virtude das condições climáticas.

Além dos setores já alocados na atual sede, o novo prédio prevê a construção de espaço para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de Obras, um amplo auditório, entre outros. O Prefeito Gustavo Medeiros destacou a importância da obra do Centro Administrativo para o município, além de ser um projeto da sua gestão que agora estará concretizado, é mais um importante avanço rumo ao crescimento de Manoel Viana, “precisamos sempre pensar no futuro, o desenvolvimento do Município sempre será uma prioridade”, explicou.

Fotos: Prefeitura de Manoel Viana