Em noite fria, Pumas, Newcastle e Galáticos/Centenário vencem pela 9ª rodada do Citadino

Abrindo os confrontos, Pumas e Futsal Brasil protagonizaram um jogo tranquilo e sem grandes ações de ambos os lados. Melhor para a equipe dos Pumas, que aproveitou as oportunidades e venceu pelo placar de 7 x 3, conquistando sua segunda vitória no campeonato municipal.

Logo após, a equipe do New Castle venceu a equipe do Aimoré pelo placar de 3 x 2. O alvinegro venceu sua segunda partida no Citadino e segue subindo na tabela de classificação, já a equipe do Índio Aimoré perdeu sua terceira partida e luta para escapar do rebaixamento.

Fechando a rodada, o experiente time dos Galáticos/Centenário venceu pelo placar de 2 x 1 a equipe do Atlético Danúbio e subiu na tabela de classificação do campeonato municipal. Os jogos retornam na próxima sexta-feira, no ginásio do Oswaldo Aranha, a partir das 19h.