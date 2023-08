Em nota, professores e funcionários do Lauro Dorneles manifestam apoio ao diretor afastado

Sensibilizados com a situação do diretor da Escola Estadual Dr. Lauro Dornelles, Assis Odilon Magalhães, afastado preventivamente pela Coordenadoria Regional de Educação, docentes e demais servidores divulgaram nota de apoio ao colega. A situação que originou o repentino afastamento, em Diário Oficial, pegou a todos de surpresa, sobretudo quando uma das supostas razões teria sido fato relativo à perseguição funcional, no ambiente escolar. Contrapõe-se a isso, todavia, o fato de o gestor ter tido acesso a diálogos em que uma orientadora e uma funcionária, que responde à sindicância, tramam sua morte em uma rede social. O diretor havia prestado queixa à Polícia Civil, contactado a 10ª CRE e remetido cópia do diálogo à Procuradoria da Educação, de Uruguaiana. De nada adiantou: mesmo ameaçado de morte, foi afastado.

Em conjunto, os colegas produziram o seguinte texto:

“Em nome dos professores e funcionários da E.E.E.B. Dr. Lauro Dornelles, manifestamos apoio e solidariedade ao diretor Assis Odilon Araújo Magalhães, em função de informações tendenciosas veiculadas na mídia, as quais apontam conduta incompatível com a ética e respeito que pautam a gestão do atual diretor.

No quadro de servidores da escola, com expressivo número, temos funcionários que trabalham há mais de 20 anos com o diretor Assis Magalhães e conhecem muito bem sua conduta profissional. Pode-se afirmar que em nenhum momento foi presenciado qualquer ação que fosse desrespeitosa ou antiética de sua parte. Os profissionais que aqui se manifestam, jamais sofreram ou presenciaram qualquer tipo de assédio moral ou perseguições no ambiente escolar, entretanto paira a dúvida no ar quanto ao que o diretor responde, pois casos de perseguição política são comuns nesse meio, principalmente quando pessoas que saem da direção da escola não conseguem aceitar tal fato. Sabemos que cargos são cíclicos, mas nem todo mundo aceita de bom grado o término de uma gestão, o que implica inveja e acusações maldosas sem nenhuma legitimação.

A nós, servidores, cabe ressaltar que as mudanças neste estabelecimento de ensino são bem vistas e aceitas pela maioria dos profissionais que aqui exercem seu ofício com satisfação, presteza e alegria.

Salienta-se ainda que, até o atual momento, o educandário não foi informado sobre o teor das acusações que causaram a abertura da sindicância e este afastamento, bem como nem o próprio diretor teve acesso ou esclarecimento ao que se referem as denúncias. O que nos causa espanto e estranheza é que veículos de imprensa já tenham acesso a esse tipo de informação e tenham citado que uma Promotora de Justiça esteve na escola, ao final do mês de julho, pois a mesma não foi identificada por ninguém.

Temos total tranquilidade e confiança que tudo será esclarecido, após o término da sindicância e tudo apurado, virá à tona a veracidade das informações, pois acreditamos na pessoa que está à frente da gestão, comprometido com a segurança da escola, investindo fortemente em benfeitorias e qualificação dos espaços e exercendo suas atividades com excelência, conduta ilibada, respeito a todos os colegas, pais e alunos dessa comunidade escolar.

Ratifica-se ainda que, de forma massiva, os professores e funcionários desta instituição discordam e repudiam tais acusações citadas em veículos de imprensa.”

Assinam a carta:

Vice-diretor: Russel Vaz Moraes

Vice-diretora: Maristela Rosback

Coordenadora Pedagógica: Cristiane Viana

Coordenadora Pedagógica: Karla Dias Izolan

Orientadora Educacional: Quelen Gomes

Profª Rosane Poravoski Tolfo

Profª Fernanda Ten Caten Rosso

Profª Ana Cláudia Antunes

Profª Cleunita Minussi

Profª: Liege Monteiro

Profª Rosa Rosane Pereira Prates

Profª Luz Marina Silveira

Profª Marcela Machado Carvalho

Profª Maria Aparecida Righi

Prof. Patrícia Durgante

Profª Cristina Rosauro

Prof. Ardilles Mendonça

Prof. Daniele Bianchi da Silveira

Profª Marília Rosauro Cabreira

Prof. Josenito Peroza

Prof Roselaine Quatrin Giacomini

Prof. Márcio da Mota Filho

Prof. Emir Lemes de Almeida

Profª Juliana Belmonte Leal

Profª Bruna Guedes

Prof. Liza Rodrigues

Prof. Vagner Almada

Prof. Tiago Rodrigues

Profª Lize Cambraia

Profª Anne Silveira

Profª Cynthia Gradaschi

Profª Anália Ferraz

Profª Eliane Cardoso

Prof. Luis Antônio Soares

Profª Serenita Magrini

Prof. Diego Braga

Prof° Daniele da Silva Irizaga

Prof° Izabella Merenock Orlov

Prof° Rosiele Felartigas

Prof° Vera Sampe

Prof° Jusára Teresinha Gargaro

Prof° Nehiza Bech

Funcionária: Viviane Aparecida Rodrigues Martins

Funcionária: Ieda Maria Machado

Funcionária: Mirele Cristiane Corrêa Dutra

Funcionária: Auta Assumpção

Funcionária: Joze da Silva Saraiva

Funcionária: Fátima Rhodes

Agente Educacional: Roseane Guterres