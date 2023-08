Advogada e professora alegretense morre em trágico acidente na BR 290

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Um carro SpaceFox bateu em um caminhão, num choque fatal em que foi vítima uma mulher de 69 natural de Alegrete. A Polícia Rodoviária Federal, equipes do SAMU e dos Bombeiros foram mobilizadas para atenderem o acidente.

Município de Alegrete terá que indenizar aluno que teve dedo amputado em escola

A professora aposentada de Alegrete, Lela Rodrigues Ferreira, que conduzia o carro morreu no local. Ela foi educadora e também diretora das Secretarias de Educação, Meio Ambiente e trabalhou na Assistência Social. Na hora do acidente, a alegretense deslocava-se para Porto Alegre.

Polícia Civil paralisa atividades por dois dias

Familiares, amigos e colegas estão em choque com a trágica notícia. Rosa Dotta, diretora do 19º CPERs mal pode falar, devido a comoção. – “Uma perda lamentável”, disse a professora. O Vereador João Leivas mal podia falar se dizendo estar muito triste com a perda da amiga. Lela deixou dois filhos, o pai idoso e um legado de amigos e serviços à comunidade de Alegrete. O local das últimas homenagens ainda não foi divulgado.