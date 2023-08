Lançamento do Canto Farroupilha e premiação ao campeões do Rodeio de Irati

Com o plenário do Poder Legislativo lotado hoje foi entregue aos vencedores do 20° Rodeio Crioulo Nacional de Campeões na cidade de Irati, o certificado de reconhecimento por tão bem representarem a nossa 4° Região Tradicionalista nas modalidades: Laço Isadora Becker, Gonçalo Estivalet, Amauri Becker e Arsenio Brandi.

Na oportunidade, com a presença do Prefeito Márcio Amaral, secretário Rui Medeiros titular da pasta que promove a cultura e o Coordenador da 4 ° RT o Sr. Jaime Vieira, ocorreu o lançamento da 15° Edição do Canto Farroupilha, que se realizará dia 1° de setembro de 2023 nas dependências do CTG Farroupilha. Os festejos é o maior evento tradicionalista da cidade um dos maiores do RS que congrega todo os CTGs e piquetes do Município com uma variada e intensa programação.