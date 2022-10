Share on Email

Mais uma ação da Brigada Militar, com rápida resposta à sociedade resultou na prisão de dois indivíduos, com antecedentes criminais e uma moto recuperada em Alegrete.

De acordo com informações dos policiais militares, por volta da 12h 20min, deste sábado (29), denúncias davam conta de que a Honda, furtada na madrugada de hoje, no bairro Nova Brasília, estaria no bairro Piola.

Imediatamente, a guarnição deslocou para o endereço informado, quando os policiais visualizaram a moto, trafegando, em via pública.

Assim que a dupla percebeu a aproximação da viatura, tentou fugir, sendo que o piloto era o indivíduo de 19 anos e o de 21 anos estava na carona.

Durante a tentativa de despistar os policiais, o motociclista caiu em uma vala, na Avenida Poço de Bombas, no bairro Piola.

Os dois indivíduos, que possuem antecedentes criminais, um deles por tráfico de drogas e outro por homicídio, foram presos, conduzidos à UPA e posteriormente à Delegacia de Polícia de Alegrete.

Em contato com a Delegada de Plantão, foi determinado que os dois fossem autuados em flagrante

A moto foi levada, pelo guincho do Detran, à DP para ser restituída à proprietária.

Depois de ouvidos, os indivíduos seriam levados ao Presídio Estadual de Alegrete.

Furto da moto

Nesta madrugada, por volta da 1h30, a dona da Honda percebeu que o veículo não estava em frente à residência, local onde havia deixado.

Ela acionou a Brigada Militar que a conduziu até a DPPA para registro. Buscas foram feitas, desde o momento em que o furto foi comunicado à BM.