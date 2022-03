Em tentativa de feminicídio, homem tentou matar companheira atropelada

No último domingo, o acusado foi preso no bairro Promorar, por tentativa de feminicídio contra a ex-companheira.

De acordo com informações, a guarnição da Brigada Militar foi acionada e, ao chegar no local falou com a mulher. Ela disse que tinha ocorrido o desentendimento do acusado com outro indivíduo e, posteriormente, o ex-companheiro havia a acusado de traição. Por esse motivo, ele tentou atropelá-la e passou por cima do carrinho de bebê, do filho do casal.

A gari empoderada que limpa as ruas de Alegrete

A criança tinha sido retirada pela mãe do carrinho e não se feriu.

Durante a ocorrência, enquanto os policiais falavam com a vítima, o homem chegou e a acusou de traição. Ele estava embriagado.

Encaminhados à delegacia de Polícia foi realizada uma ocorrência por tentativa de feminicídio. Depois de ouvido o homem foi levado ao Presídio Estadual de Alegrete.