FGTAS- Sine com programação especial no Dia das Mulheres

A agência do FGTAS Sine da cidade, juntamente a Casa do Artesão de Alegrete, também, realizou uma homenagem especial neste dia.

FGTAS- Sine no Dia da Mulher

Pela manhã, mulheres que passarem pelo local participaram de uma sessão de limpeza de pele e maquiagem, além da distribuição de um mimo às mulheres.

Praça Nova, mesmo revitalizada, é um permanente depósito de lixo

FGTAS- Sine no Dia da Mulher

A tarde, a programação se manteve com as mesmas atividade de acordo com Andreia da Rosa Danzer de Souza coordenadora Regional do do FGTAS -Sine. É uma forma de homenagear as que realizam grandes ações em seus postos de trabalho, na sociedade – além de serem mães e muitas delas levarem sozinhas uma família – destacou.