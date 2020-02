Segunda noite da Descida dos Blocos leva multidão às ruas

A segunda noite do Carnaval em Alegrete, com a Descida dos Blocos, levou novamente uma multidão às ruas. O “mar” de foliões lotou a Barão do Amazonas frente à Cabanha de Carnes.

São mais de 30 blocos que fizeram uma linda festa sem incidentes. Pais, crianças e idosos foram festejar a segunda noite. Com fantasias e camisetas de blocos, o evento movimenta o Carnaval de Alegrete com os blocos organizados que se reúnem e participam da descida, sendo cada dia em um local.

Além da Descida dos Blocos outros locais também estão proporcionando uma linda festa como, o Reduto do Samba, o Plantão da Duque, próximo à Santa Casa, entre outros, que animam a festa com antigas marchinhas de Carnaval.

Bares e casas noturnas também prometem animar esta que é a maior festa popular do país.

Conheça o itinerário da descidas do bloco no Carnaval de 2020, para hoje e amanhã.

Dia 24/02 concentração em frente ao Posto Primeiro a partir das 21h , as 22h30 saída do posto em direção à rua Venâncio Aires em frente ao Tio Bola.

No dia 25/02, a concentração será em frente ao posto primeiro a partir das 21h , saída às 22h30min em direção à praça Getúlio Vargas em frente ao Guitas Bar.

O Plantão da Duque antecipou e a festa será nesta segunda(24).

Fotos redes sociais