Alegretense será jurado da Exposição Nacional do Charolês em Santa Catarina

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A diretoria da Associação Brasileira de Criadores de Charolês (ABCC), definiu o nome do responsável por avaliar e escolher os campeões e grandes campeões nacionais da raça Charolesa de 2023 na Exposição Nacional da raça durante a ExpoLages na cidade catarinense de Lages.

A missão caberá ao experiente alegretense André Plastina Gomes, que possui formação em Medicina Veterinária pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) em 1978, quando assumiu a direção da Estância Sá Brito, localizada no município, cuja a criação de animais Charolês iniciou em 1954, considerada inclusive, uma das pioneiras nas avaliações realizadas pelo Programa de Melhoramento Genético de Bovinos de Carne (Promebo).

André Gomes participou ativamente da implantação do programa, acompanhando o fundador, Luiz Alberto Fries, nas primeiras avaliações realizadas. Atualmente, André é proprietário da Estância do Salso, também localizada em Alegrete, criando e selecionando as raças Charolês e Canchim.

Atua como membro do conselho técnico da Associação Brasileira de Criadores de Charolês desde 1987 e por mais de 10 anos no conselho técnico da Associação Nacional de Criadores Herd Book Collares, onde também já exerceu o cargo de conselheiro fiscal. Sua experiência como jurado é vasta, tendo já atuado na Expointer em Esteio/RS no ano de 2004, quando avaliou mais de 160 exemplares Charolês.

Também em Esteio, julgou mais de 60 animais da raça Canchim no ano de 2011. Na raça Charolesa, acumula julgamentos na Exposição do Prado em Montevidéu/Uruguai em três edições, além de outras três edições da exposição nacional do Charolês no Brasil.

No Rio Grande do Sul, já foi jurado por duas vezes na exposição de Santa Maria. Já no Paraná, desempenhou a função em duas edições da Exposição Agroindustrial de Londrina, além das exposições de Guarapuava (Exposição Brasil de Charolês) e de Ponta Grossa (EFAPI).

A Exposição Nacional Charolês 2023 está marcada para o período de 03 a 08 de outubro e será realizada no parque de exposições Conta Dinheiro em Lages/SC durante a ExpoLages 2023.

O evento é uma realização da Associação Brasileira de Criadores de Charolês, Associação Catarinense de Criadores de Charolês, Sindicato Rural de Lages e Associação Rural de Lages. Os julgamentos estão marcados para os dias 05 (rústicos e fêmeas de argola) e 06 de outubro (machos de argola e supremo grande campeonato). O julgamento dos animais de argola contará com a transmissão ao vivo pelos canais da ABCC no YouTube e no Facebook.