Em três meses, Rotativo repassou mais de 35 mil ao Fundo Municipal de Trânsito

Num comparativo com os três primeiros meses deste ano, quando a prefeitura recebeu R$ 29.501,45 de repasse da BR Parking, nos meses de junho, julho e agosto, o repasse chegou a R$ 35.310,33.

Só no último trimestre de 2020, o montante de repasse chegou a R$ 35.820,00 e a previsão é de que neste último trimestre de 2022, esse valor seja superado, considerando o faturamento nos últimos meses. No tocante ao faturamento, a BR Parking arrecadou nos meses de junho, julho e agosto o total de R$ 233.377,50.

Tenente Nei é Cidadão Alegretense com muito mérito e louvor

Em junho deste ano, no período de 1º a 30, resultou em 25 dias de cobrança do rotativo, onde a empresa arrecadou R$ 75.839,00 e o valor foi de R$ 10.996,51 ao Fundo Municipal. Já em julho com 26 dias de operação o estacionamento rotativo rendeu R$ 73.095,00 e o total do repasse foi de R$ 10.178,22.

No mês de agosto em 27 dias de trabalho do rotativo o valor aumentou para R$ 84.443,50 com destaque para o dia 29 de agosto, onde contabilizou cerca de R$ 3.420,00 o valor mais alto arrecadado entre os três meses. O repasse ao Fundo foi de R$ 14.165,60. O mês de setembro só será creditado no próximo dia 20, conforme prevê o contrato entre a empresa e a prefeitura.

Importante destacar que do faturamento da empresa existem descontos previstos no contrato e o restante da receita é repassado 18% do valor à Prefeitura.

Mais que grades na ponte, muitos acreditam que é melhor investir nos cuidados da saúde mental da população

Atualmente o estacionamento rotativo de Alegrete oferece 932 vagas nas principais ruas centrais da cidade. O fluxo é diário de segunda a sábado, na chamada área azul. Desde outubro do ano passado os valores foram reajustados. Antes a cada meia hora o usuário da vaga desembolsava R$ 0,80 ou seja em uma hora gastava R$ 1,60. Agora em meia hora estacionado o preço custa R$ 1,00. Para cada uma hora na área azul é cobrado R$ 2,00.

O secretario de segurança, mobilidade e cidadania Daniel Rosso, que coordena o Fundo Municipal de Trânsito, salienta que os valores são usados na compra de equipamentos quando necessários, pinturas das vias e construção de redutores de velocidade, entre outros serviços da pasta.