Tenente Nei é Cidadão Alegretense com muito mérito e louvor

O compromisso que vai além das atribuições de um policial militar, é também paixão, dedicação e uma busca constante de fazer sempre o melhor por uma comunidade, o Município, um todo. Assim pode-se resumir um pouco do que se acompanha nos 30 anos de trajetória do Tenente Jorge Nei Machado.

Ele que esteve em Alegrete durante três anos no 2º RPMon, recebeu na noite da última quarta-feira(4), na Câmara de Vereadores de Alegrete, o Título de Cidadão Alegretense. A proposição foi do vereador Cléo Trindade, aprovada na legislatura anterior. Em razão da pandemia, ocorreu um longo período de recesso de reuniões presenciais, nesse meio tempo o Tenente Nei foi transferido para Porto Alegre.

O Vereador Cléo Trindade falou da dedicação e seu esforço na luta pelo aumento do efetivo da Brigada em Alegrete. Ele é um dos responsáveis pela busca, ainda não concretizada, de um Batalhão para o Município. Também pontuou que o Tenente é um homem de sucesso.

Já, o secretário de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, Rui Alexandre Medeiros que representou o Executivo, ressaltou o homem que é orgulho dos filhos, dos amigos e familiares. Um homem de sucesso que vive sua vida com capricho, acrescentou.

Os líderes de bancada também se manifestaram na homenagem ao tenente Nei. O vereador Luciano Belmonte, falou da luta empreendida pela melhoria do efetivo e destacou o trabalho do oficial da Brigada Militar em Alegrete.

Anilton Oliveira historiou sobre a Brigada Militar, suas origens e a sua missão a serviço dos gaúchos. Que o homenageado tinha muita similaridade com ele: era colorado, gosta de motociclismo, apaixonado por Alegrete e agora cidadão alegretense.

Eder Fioravante disse que com a homenagem estava sendo feita justiça pelo seu trabalho na Instituição. É o reconhecimento de toda a sociedade, acrescentou.

A vereadora Firmina Soares, que presidiu a sessão solene, declarou em sua fala que o tenente Nei fez a diferença em Alegrete. São os heróis que protegem as famílias, a população. Vida longa, desejou ao novo cidadão alegretense.



O homenageado recebeu o título de Cidadão Alegretense das mãos do vereador Cléo, enquanto no telão os convidados e ele acompanhavam vídeos com a sua trajetória militar e depoimentos de familiares, colegas de farda e amigos.

A prenda juvenil dos Festejos Farroupilhas, Caroline Santos Lima integrante do grupo Tradicionalista Os Tauras interpretou uma poesia. E a presidente da Juventude do MDB, Vanessa Martins Morais, também entregou um regalo.

Por fim, Tenente Nei agradeceu a todos e o título de Cidadania. Disse da honra de ser cidadão alegretense. Agradeceu ao autor da iniciativa, vereador Cléo, parceiro na luta pela segurança de Alegrete.

O oficial da Brigada Militar, confessou que adotou Alegrete de coração e agora se torna de fato cidadão alegretense. Que é um apaixonado pela segurança e que a farda da Brigada Militar ele carrega com muito orgulho porque é leve.

Afirmou que um profissional comprometido se destaca no que faz e Alegrete tem muitos profissionais comprometidos, porque o efetivo daqui é diferenciado.

Dedicou palavras de amor e carinho à sua esposa alegretense Lisiele Guerra Machado, razão de sua vida e foi quem apresentou Alegrete para ele. Referiu-se aos amigos motociclistas que tem em Alegrete e que possuem o mesmo gosto seu pela moto e pela estrada. Os grupos Campana Moto Clube e Os Viajantes estiveram presentes prestigiando a solenidade.

Um outro momento em que ele se emocionou muito foi ao falar de seu pai, que por problemas de saúde não estava presente, mas que ele também dedicou todas as homenagens. Tenente Nei lembrou dos momentos de dificuldade e citou que, à época não entendia, mas depois percebeu que, por diversas vezes o pai deixou de comer para alimentá-lo. Momentos difíceis que foram superados e ele traz com muito orgulho todos os ensinamentos recebidos. Falou que seu caráter e valores são reflexos do espelho que o pai sempre foi e sempre será. Ele também destacou algumas palavras à mãe(in memorium) e a família que o adotou se referindo à esposa Lisiele ( Bombeira Militar). Além de demonstrar o carinho e amor a mais nova integrante da família, a sobrinha e afilhada Luísa.

Para finalizar, ele fez mais uma declaração de amor e admiração à Lisiele e a agradeceu por ser a parceira de vida que está sempre disposta a enfretar tudo. “Sem palavras para descrever tudo o que tu representa pra mim. Tua é a força, é o coração. Somos iguais ao Pink e Cérebro querendo conquistar o mundo”.

Entre as homenagens está do motociclista Luiz Henrique Vargas:

O grupo, Os viajantes, parabeniza nosso amigo e motociclista Nei Machado , pela bela homenagem prestada pela Câmara Municipal de Alegrete, ao receber o título de Cidadão Alegretense.

Não é mais do que o reconhecimento de uma trajetória de vida vitoriosa, digna, que enobrece ainda mais a esta instituição que voce representa tão dignamente. A vida, tem nos ensinado que o mérito não vem por acaso.

As pessoas podem até receber um dom superior, mas em todos os casos as vitórias para si e para os demais que lhes cercam, são frutos de muita persistência, empenho pessoal, planejamentos, apoio familiar, assim como o carinho e o amor incondicional da tua esposa Lisiéle.

Amigo Nei, serás sempre lembrado como cidadão Alegretense, que se comprometeu em conscientizar cada cidadão sobre o papel de cada um na sociedade, transformando o meio em que se vive através de escolhas certas e da mobilização em torno de objetivos comuns.

São pessoas como o senhor que nossa cidade precisa. Pessoas que, pelo exemplo e pela prática, constroem um jornada a ser seguida.

Nós, Viajantes, somos gratos pela tua amizade, pelo companheirismo, pela tua presença em nosso meio.

” Somos mais que viajantes”

Somos motociclistas e o nosso maior prazer, não é o destino e sim, o caminho.

É isto que faz a diferença!

Então… ” Bora, fazer vento”

Currículo:





Tenente Jorge Nei Machado nasceu em 5 de fevereiro de 1970 em Rosário do Sul. Filho de Adão Silveira Machado e Eloá da Silva Machado (in memorian), de uma família de quatro irmãos: Mara Rosane, Jorge Luiz, Claudiomar e Rosane. Possui dois filhos do primeiro matrimônio, Chaiane e Taylor. Em 2007 conheceu a atual esposa, alegretense Lisiele Guerra Machado.

Na vida profissional, entre dezenas de cursos, possui cursos de formação de soldados PM, de Cabos PM, de Patrulhamento Rural, Prevenção e Combate ao Abigeato; curso técnico em Segurança Pública, Básico de Operações em Embarcações, Treinamento em Polícia Comunitária, , Básico de Tiro, de Operador Taser e Inteligência Policial.



É licenciado em educação física pela PUC e UNIPAMPA. Possui cursos de atletismo, recreação escolar, Personal Training, Musculação, Ginástica localizada, Natação.



Cursos de Pós-graduação em gestão escolar e experiência como docente em várias disciplinas atuando como instrutor. Atualmente, responde pela direção na Administração da Escola de Educação Física da Brigada Militar.



Possui as medalhas Tempo de Serviço de Prata, Bronze.Mérito de Operações Policiais Especiais; Medalha aniversário da Brigada Militar, Medalha Coronel Frota- Grau Especial Mérito e Medalha de Mérito Policial Militar.