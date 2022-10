Urcamp lança o Vestibular Permanente 2023

Iniciou na última sexta-feira, 14 de outubro, as inscrições para o Vestibular que te leva ao ensino superior em 2023. Assim como nas edições anteriores, o processo seletivo é realizado de forma virtual desde a inscrição até a efetivação da matrícula. Caso o candidato tenha realizado o Exame Nacional do Ensino Médio, a partir de 2010, pode optar por ingressar com a nota de redação e é dispensado de realizar a prova da Urcamp.

Com o slogan “Ative o volume máximo do seu conhecimento”, a Urcamp traz a oportunidade de escolher uma profissão em um dos quatro campi da Instituição – já que todos os cursos de graduação presencial são ofertados em todas as unidades: Bagé, Alegrete, Santana do Livramento e São Gabriel. Os interessados já podem fazer a inscrição em vestibular.urcamp.edu.br.

O vestibular on-line funciona da seguinte forma: ao acessar o site de inscrição, o candidato deve preencher seu nome completo, e-mail, telefone e CPF. Caso não queira realizar a prova de redação, basta clicar na opção de usar a nota do ENEM. Após concluída todas as etapas de informações e inscrição, receberá o link em seu endereço de e-mail informado, que fica disponível por sete dias, para realização da prova. Em caso de dúvidas quanto ao processo seletivo, pode acessar o Manual do Candidato ou entrar em contato com a Central de Atendimento no WhatsApp 5332428244, de segunda a sexta-feira, das 9h às 21h, sem intervalo.

Incentivos

A Urcamp, que é uma Instituição Comunitária de Ensino Superior, conta com dois programas do Governo Federal em sua lista de incentivos: O ProUni (Programa Universidade para Todos), com bolsas integrais; e o FIES (Fundo de Financiamento Estudantil), cujo percentual a ser financiado varia de acordo com a renda do candidato. Para ambos, é necessário que o inscrito tenha realizado o Exame Nacional do Ensino Médio. No caso do ProUni, é válida a última edição; para o FIES, podem concorrer todos aqueles que prestaram o ENEM de 2010 para cá.

Para quem deseja financiar seu curso e não se enquadra nos requisitos do FIES, a Urcamp também oferece o crédito estudantil do Banrisul e o financiamento do Pravaler. Para saber sobre os incentivos, a Central de Atendimento tem canal específico no WhatsApp.

Feira das Profissões

Nos campi de Bagé e Alegrete estará acontecendo, entre os dias 18, 19 e 20 de outubro, a Feira das Profissões. Os eventos fazem parte da programação do projeto Urcamp de Portas Abertas: 200 anos de ciência, tecnologia e inovação no Brasil. A Feira, que já é uma tradição na Rainha da Fronteira, volta a acontecer depois de dois anos de pandemia, e funcionará no mesmo horário das anteriores: das 9h às 21h, sem intervalo.

Em Bagé, a Feira será no ginásio do Campus Corujão da Urcamp, entrada pela rua Coronel Azambuja. Em Alegrete, o evento será no Campus Central. O objetivo desta mostra é que os estandes dos cursos de graduação apresentem práticas de suas profissões, para que os estudantes tenham mais contato e consigam vivenciar de fato o que desejam para o futuro. A entrada é franca e todos são convidados a participar.