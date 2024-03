EMEB de Alegrete mobiliza alunos no combate à Dengue

A Escola Alcy Vargas Cheuiche está promovendo diversas ações de conscientização no combate ao mosquito da dengue. Destaque para os projetos, palestras, rodas de conversa, distribuição de mensagens, confecções de cartazes, trabalhos em sala de aula e atividades práticas como a coleta de lixo no entorno do colégio.

A atividade tem por objetivo mobilizar ainda mais alunos e estabelecer parceria entre família e escola. Em função disso, a instituição está promovendo um Concurso de Slogan e Desenho com o tema “Escola Alcy Cheuiche contra a dengue”!

Para o Concurso, os alunos estão produzindo cartazes com desenhos e textos com o objetivo de ampliar a divulgação dos cuidados e ações no combate da dengue. As famílias têm auxiliado nas pesquisas sobre as informações e na inspiração para as ideias de produção do slogan. Essa ação pedagógica promoveu o engajamento de toda a comunidade escolar.

As inscrições serão realizadas até hoje, dia 15 de março (sexta-feira). Todos os alunos poderão participar, desde a Educação Infantil até o 9º ano do Ensino Fundamental. Os participantes estão concorrendo a premiações para o 1º lugar de uma caixa de som bluetooth e um repelente, 2º e 3º lugares recebem um repelente cada. A entrega dos prêmios será no dia 26 de março, no aniversário de 20 anos da Escola.

Fotos: EMEB Alcy Cheuiche