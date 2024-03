Santa Casa de Alegrete receberá 4,4 milhões para novo aparelho de ressonância e melhorias na infraestrutura

O Governador Eduardo Leite anunciou nesta quinta-feira, 14 de março, em um ato no Salão Negrinho do Pastoreio, no Palácio Piratini, o investimento de R$ 123 milhões para a rede hospitalar do Rio Grande do Sul, destinado a obras de reforma e ampliação, e para a aquisição de equipamentos e materiais.

A Santa Casa de Alegrete está entre os hospitais beneficiados e vai receber recursos na ordem de 4,4 milhões. Este recurso será destinado para aquisição de um novo aparelho de ressonância magnética e adequação da infraestrutura onde ficará o aparelho, que possibilita exames com alta definição.

O ex-vereador Celeni Viana, atualmente servidor do IRGA, salienta que está feliz porque intermediou junto à Secretaria da Saúde do RS, Arita Bergmann, este novo aparelho de ressonância para a Santa Casa, diante da necessidade de Alegrete e Região por um moderno equipamento de exame para diagnóstico de muitas situações em saúde.

Ele disse que o documento foi entregue por ele, o deputado Frederico Antunes e a direção da Santa Casa diretamente ao Governador Eduardo Leite, quando ele esteve aqui no Hospital no ano passado. O atual aparelho de ressonância da Santa Casa foi conseguido por Viana em 2010. César Dioson e Carlos Melo, da provedoria do hospital, representaram a Santa Casa de Alegrete no ato de anúncio dos recursos pelo governo aos hospitais gaúchos, nesta quinta-feira, no Palácio Piratini.