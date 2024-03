Educação planeja contratar empresa especializada para atender alunos com necessidades especiais

Outra pauta que foi tratada pelo Secretário de Educação e Cultura na Câmara de Vereadores, esta semana, foi em relação a necessidade de monitores para atender alunos especiais. Ele foi questionado pelo Vereador Itamar Rodriguez, presidente da CIDBES, que recebe dezenas de pedido de mães que estão com filhos com TEA e outras necessidades em casa por falta de monitores em escolas da Rede.

O secretário Rui Medeiros disse que não tem no Município o cargo de monitores e “diga- se eles não tem preparo necessário para tal função”, mas dentro do possível realizam o trabalho, atestou. Outro dado importante da audiência foi a informação por parte de Medeiros de que em 2020 eram 87 crianças diagnosticadas e hoje já passam de 300 com diagnóstico e matriculdas nas escolas da rede. Ele lembrou que o diagnóstico deve ser preciso.

O gestor da SECEL falou que o Município supre isso com atendentes e quadro de estagiários. Disse, ainda, que em toda a rede tem mais 170 estagiários dentro das escolas, número que extrapolou o que a Secetaria pode contratar, porque a lei estabelece que seja de 15% do quadro de pessoal da SECEL. Para tentar atender essa necessidade estão buscando em outras secretarias, informou.

-Nós temos o planejamento, estamos com projeto de contratar uma empresa especializada ( via licitação) que possa fazer esse atendimento”. Lembrou que, esse ano tem as vedações eleitorais e os limites de investimentos, porém acredita que não haverá problema porque é investimento em educação. E esperam o retorno dessa questão no máximo em 60, 70 dias.