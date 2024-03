Rodoviária projeta bom movimento para o feriadão de páscoa

Share on Email

A movimentação de passageiros durante a primeira quinzena de março foi bem intensa, segundo a direção da Estação Rodoviária Alegrete. Com o advento do feriadão de páscoa, o fluxo de passageiros deve aumentar de maneira expressiva, segundo a coordenação do terminal.

De acordo com uma das servidoras da Rodoviária, a data é sempre um período de bastante movimento. Esse feriado é bom pra gente, são três dias que o pessoal fica sem trabalhar, então a nossa taxa de viagens cresce muito, explicou.

A maior procura é para Porto Alegre. Também disse, que Santa Maria, cidades da Serra como, Caxias e Gramado, são polos muito procurados nessa data de páscoa. Mais de 500 pessoas são esperadas a partir da próxima sexta na Rodoviária de Alegrete.