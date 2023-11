União Samborjense e Xavante vencem em Alegrete e avançam no Estadual Sub-13

Share on Email

Foram disputados 6 jogos ao total e o público no ginásio da Arena Esporte e Lazer foi muito bom. O destaque ficou para a equipe de São Borja que garantiu classificação antecipada, pois já havia vencido dois jogos no primeiro sistema de quadrangular.

A equipe de Alegrete venceu dois jogos, contra as equipes do AAGF e Xavante, porém, não conseguiu a classificação entre os melhores da chave. O treinador da equipe, Jerri Nazário, salientou que a equipe foi muito bem, mas deixou a desejar nos confrontos de ida, em Agudo, “representamos bem o Município, por um detalhe não entramos, fica o aprendizado”, disse o comandante.

As equipes do União Samborjense e Cacique Xavante avançaram a próxima fase e aguardam seus adversários. Lembrando que o Estadual é composto por mais de 20 agremiações de todas localidades do RS.