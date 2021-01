Emergência pediátrica de Porto Alegre registra surto de covid-19 entre médicos

De acordo com o Núcleo Hospitalar de Epidemiologia do GHC, 10 profissionais foram afastados das funções por testarem positivo ou apresentarem sintomas de covid-19. O primeiro caso foi detectado em 16 de janeiro. No dia 18, mais seis pessoas positivaram. No total, oito médicos da unidade estão com coronavírus.

De acordo com a responsável técnica pelo núcleo, Ivana Varella, foi solicitado que todos os profissionais do grupo que tiveram contato com os positivados realizassem o exame. Com isso, mais dois testaram positivo.

Os profissionais foram afastados das atividades para cumprirem quarentena. Segundo Ivana Varella, o risco de contágio a pacientes é mínimo.