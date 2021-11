Emílio Zuñeda oferece curso técnico em edificações, entre outros

Share on Email

Cursos técnicos permanecem relevantes na realidade atual. Em tempos de grandes desafios econômicos como os da atualidade, é importante lembrar de um solução não tão nova, mas efetiva na transformação de realidades: os cursos técnicos e profissionalizantes. Eles são ótimos credenciais para início no mercado de trabalho.

Esta tem sido uma das alternativas de formação a jovens e adultos. Em Alegrete, a Escola Estadual Emílio Zuñeda é uma das que oferece essa modalidade de ensino.

A direção do educandário informa que estão abertas as inscrições curso técnico em edificações. Quem tiver interesse pode realizar a inscrição através do link: https://servicos.educacao.rs.gov.br/pse/srv/matricula.jsp?ACAO=f4-d&dt_ini=20211101&dt_fim=20211128

Sobre a profissão:

O técnico em edificações tem ótimo campo de trabalho e sua empregabilidade é alta. O profissional pode trabalhar em empresas de arquitetura e engenharia, em construtoras, empresas de reforma, indústrias de materiais de construção, escritórios de projetos ou ser autônomo, por exemplo.

Podendo exercer a função de planejar, projetar, executar e administrar obras, tudo em conformidade com as devidas normas. Por isso, seu papel é essencial em uma obra, desde a fundação até o acabamento.



Público Alvo:

Todos aqueles que desejam se profissionalizar nesta área!

O Colégio Emílio Zuñeda também tem os seguintes cursos técnicos:

Técnico em Administração

Técnico em Contabilidade