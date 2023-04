Emílio Zuñeda planeja a implementação do Curso Técnico em Administração

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

O encontro aconteceu na sede da 10ª Coordenadoria Regional de Educação e foram trazidas informações e análises da Matriz Curricular do curso técnico.

Durante a conversação foi possível fazer alguns alinhamentos com a equipe gestora do colégio para que o curso seja adaptado levando em conta a realidade da escola.

Com os olhos do amor e muita determinação, Elisabeth Carbone é inspiração às mulheres

Também foram abordadas estratégias para a captação de novos alunos e divulgação do Ensino Técnico na Rede Estadual de Ensino. Estavam presentes: a Coordenadora Regional de Educação, Sara Duzac Cardoso o Vice-diretor do educandário, Telvio Rodrigues, a coordenadora do Curso Técnico, Cleide Aurélio, e os assessores pedagógicos Marilene Ribeiro e João Valença.