Semana Santa com intensa programação da Igreja Católica

A Paróquia Nossa Senhora Conquistadora iniciou a Semana Santa na segunda-feira (3), com uma missa na Igreja Matriz que, também, será realizada neste dia 4 às 19h.

A programação segue na quarta- feira(5) com a celebração da palavra, sendo que na próxima quinta-feira (6) haverá o terço dos homens às 7h 30min, logo após a adoração ao santíssimo e às 20h a missa de lava pés. Nesta quinta-feira não haverá a Missa da Saúde, às 16h, apenas às 20h). As confissões serão realizadas no dia 7 às 9h 30min e às 11h30min. e às 15h haverá a Celebração da Paixão de Cristo seguida da procissão do Senhor Morto finalizando este dia as 18h com a Via Sacra.

No próximo sábado, às 20h haverá uma celebração apenas na Igreja Matriz em que é solicitado que tragam velas. Depois os fiéis fazem uma procissão luminsoa ao redor da praça Getúlio Vargas.

No domingo as celebrações serão em mais de um templo, dia 9 de abril será celebrada a missa de Páscoa, às 9h na Matriz; às 10h 15min. na Capela Nossa Senhora de Lurdes; às 17h na Capela do Hospital e às 19h a missa de Páscoa no Templo da Matriz.