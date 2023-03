Com os olhos do amor e muita determinação, Elisabeth Carbone é inspiração às mulheres

Share on Email

Atualmente com 76 anos, e uma jornada cheia de batalhas, essa mulher nunca deixou que de acreditar na fé e viver curtindo o melhor que a vida pode lhe oferecer. Superação, apoio e força de vontade foram determinantes para a vida da alegretense Elisabeth Carbone.

Deficiente visual desde o nascimento, com diagnóstico de Glaucoma congênito, a alegretense saiu de Alegrete rumo a Porto Alegre com 9 anos para estudar em um colégio(interno) Santa Luzia, onde entre “trancos e barrancos” e a saudade de seus familiares, aprendeu o braile e a desenvolver suas atividades diárias sozinha, como andar, cozinhar, estudar, vestir-se, fazer tricô, entre tantas outras atividades.



Na década de 70, Elisabeth retornou para querência, formada em fisioterapia e direito. Ela passou a atuar na APAE, onde desempenhava a atividade de fisioterapeuta.

Nos anos 80 foi mãe, dos filhos Aline(43 anos) e Fernando(37). Foi quando começou a exercer a atividade de advogada na cidade, trabalhando no Sindicato da Alimentação, porém, não contente com toda essa carga de aprendizado, Elisa como é carinhosamente chamada pela filha, passa a cursar uma extensão em pedagogia com objetivo de lecionar para alunos na escola Oswaldo Aranha onde ficou por aproximadamente 20 anos.

Sempre teve ao seu lado pessoas que lhe deram muito amor para seguir sua jornada, como amigos, familiares e os filhos que até hoje convivem no seu seio familiar.



“Apaixonada por Carnaval, em 1997 realizou seu sonho de pisar na Sapucai, mas isso não era tudo, faltava desfilar, onde seu grande amigo Rafael Faraco fez o tão sonhado convite para ela desfilar pela escola de samba Nós os Ritmistas, foram 3 anos seguidos avenida a dentro” – comentou a filha Aline.



Avó “coruja” dos netos Giulia 10 anos e José Eduardo 4 anos, não mede esforços para fazer-los felizes, “deseducando” dando doces, pegando na escola, brincando e fazendo seus famosos blusões de lã para eles se aquecerem no inverno – sorriu, Aline, ao narrar sobre essa participação na vida dos netos.

A advogada é muito ativa na sociedade, é membro do Comitê de Ética da OAB e integrante assídua do Grupo Gente Da Noite, onde realizam bailes.

Um exemplo de mulher que merece ser destacada num dia tão importante. Ela faz de sua jornada uma caminhada leve, alegre e com muito amor.