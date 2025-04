Emissão de Guia de Trânsito Animal está com versão on-line

A declaração do documento pode ser feita por meio de qualquer dispositivo móvel, como celulares e tabletes, em apenas sete passos.

A facilitação acompanha a entrada em operação do renovado portal Produtor Online, com acesso por meio do login Gov.br.

A implantação das inovações representam, de acordo com o secretário da Agricultura, Clair Kuhn, a “realização de um sonho”, oferecendo uma ferramenta que agiliza o trabalho do agropecuarista.

O secretário lembrou a lei nº 15824/2022, de sua autoria, que institui a Carteira de Identidade do Empreendedor Rural e que é também uma ferramenta para desburocratização dos serviços ao produtor.

A cada ano, são emitidas cerca de 1,6 milhão de GTAs. A versão online, além de resumir o preenchimento a sete informações indispensáveis, também permite o estorno ou cancelamento do documento.

Antes, o procedimento exigia comparecimento nas Inspetorias ou Escritórios de Defesa Agropecuária. Igualmente, a confirmação de recebimento de animais poderá ser feita por meio digital.

Assim que o produtor recebe a GTA, o sistema fará um alerta na primeira tela informando que ele possui a guia para confirmação. Isso evita pendências com o Serviço Veterinário Oficial e mantém o rebanho devidamente atualizado.

“Nosso trabalho é sempre orientado a partir de três conceitos: simplicidade, conveniência e agilidade, presentes neste Portal do Produtor Online e na nova GTA”, destaca a diretora de Negócios e Relacionamento com Clientes do Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do RS (Procergs), Karen Lopes.

Reformulado e modernizado, o portal do Produtor Online também proporciona comodidades e eficiência. Com o acesso por meio do login Gov.Br, o usuário fica dispensado, por exemplo, de se deslocar até uma Inspetoria para solicitar senha de acesso.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

As atualizações cadastrais, assim como informes sobre nascimentos e mortes de animais, poderão ser feitas facilmente, mantendo a “ficha” do produtor atualizada.

O sistema proporciona ainda o recurso de notificações direcionadas para o perfil do produtor, com o envio de alertas inerentes à atividade específica, personalizando o sistema e melhorando a comunicação. Além disso, o sistema está mais responsivo, ou seja, se adapta a qualquer dispositivo móvel.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp