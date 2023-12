Emoção redobrada em formatura com sessão de autográfos na EMEI Gente Miúda

Dezembro, além de ser o último mês do ano, é marcado por formaturas de todos os níveis. A emoção sempre marca esses momentos desde os pequenos até os maiores. O encerramento para os alunos do nível B da EMEI Gente Miúda teve um componente especial.

Além da conclusão desta etapa, as crianças de cinco anos estavam muito felizes porque também autografaram o livro autoral impresso pela editora Estante Mágica. As histórias foram baseadas em bichinhos de pelúcia em que as crianças se inspiraram e inscreveram as suas histórias.

A emoção estava estampada em cada rosto de quem inicia sua caminhada na construção do conhecimento. O aprendizado nas EMEIS e todas as demais escolas do Município, instiga a leitura e a produção textual, para que os estudantes se apoderem desses conhecimentos que são diferenciais na caminhada do aprendizado.