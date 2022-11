Empresa alegretense ofereceu água e frutas para ciclistas em treinamento

A D M Fagundes, empresa especializada em materiais elétricos, hidráulicos e ferragem, colocou à disposição de ciclistas que passavam pela Avenida Tiaraju, uma mesa com água, frutas e doces. Tudo para repor a energia dos ciclistas que superaram um dia quente com temperatura superior aos 35ºC.

A iniciativa foi elogiada pelos ciclistas que prestigiaram a ação da empresa.

“É super importante esse apoio. Parabéns para empresa”, destacou o ciclista Igor Pinheiro que após pedalar 70 km por estradas vicinais do município, tomou uma água com gás, comeu bananas e uma rapadurinha.

Para Angel Fábio, colaborador da empresa e também ciclista, a iniciativa da empresa vem de encontro com a missão do empreendimento. “Queremos atender todos bem. Um diferencial no trabalho e nada mais justo que prestigiar esse pessoal. Eles pedalam, repõem a energia e já conhecem nossa loja”, destacou o trabalhador que abastecia um cooler com água gelada, a cada chegada de um ciclista.

A recepção dos ciclistas iniciou às 8h e só encerrou às 16h30min, quando o último ciclista cruzou na loja que já estava encerrando as atividades, naquele dia.

A D M Fagundes é um sonho realizado da Família Fagundes. O empresário Moíses L. Fagundes, casado com a Carminha Fagundes, contou com o apoio incondicional da filha Kellen Fagundes e do genro Rafael Silveira.

Com sede própria, a empresa está localizada na entrada da cidade, na Avenida República Rio-Grandense.

Fotos: reprodução