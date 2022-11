Segurança flagra ladrão que acaba preso pela BM

Segundo informações da Brigada Militar, na noite de ontem(20), uma guarnição foi acionada devido a denúncia de um furto em um estabelecimento comercial.

O relato dos policiais foi de que um funcionário de uma empresa de segurança, informou que, ao verificar o acionamento do alarme, no local, flagrou o acusado no interior do galpão das oficinas.

O homem estava com ferramentas e algumas caixas com equipamentos para conserto de máquinas, por esse motivo, o deteve e solicitou a presença da Brigada Militar.

O acusado foi conduzido até a UPA e posteriormente à Delegacia de Polícia onde foi autuado em flagrante pelo Delegado de Plantão por furto.