Nacional é campeão do Torneio master da LAF

Encerrou no domingo (20), a III edição do Torneio LAF/Tá barato pra Caramba.

Neste ano seis equipes da categoria master (50 anos), participaram da competição que tem chancela da Liga Alegretense de Futebol em parceria com a rede de lojas Tá barato pra Caramba.

Em campo, o Nacional levou a melhor contra a aguerrida equipe do Boca Juniors. Um jogo de muitos gols que terminou favorável ao time do Nacional que fez 5 a 2.

Torneio encerrou com demonstração de muito companheirismo e amizades entre as equipes.

Festa dos cinquentinha do Nacional, campeões do terceiro Torneio LAF/Lojas tá barato pra caramba, para clubes da categoria Master 50 anos. O goleador da competição foi Cláudio Monteiro com 9 gols, atleta do Nacional. A defesa menos vazada também foi para o campeão do Nacional.

O prefeito Márcio Amaral acompanhado do diretor de esportes Clóvis Gonçalves e da secretaria de meio ambiente Gabriela Segabinazzi e os vereadores Ênio Bastos e Luciano Belmonte prestigiaram a cerimônia de premiação.

Prefeitura e Câmara prestigiaram a competição cinquentinha

Fotos: Valdir Knierin