Empresa de Alegrete é selecionada com case internacional na Conferência do Clima

O Banco do Brasil selecionou no segmento do agronegócio a nível nacional o case: Utilização de resíduos da cadeia do arroz para geração de energia renovável e extração da sílica ecológica do Grupo Pilecco Nobre de Alegrete

A empresa genuinamente alegretense foi indicada no macro tema: Infraestrutura Verde (Processos Industriais) que será divulgado durante a COP26.

A Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática de 2021, também conhecida como COP26, é a 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática.

Em 2021, líderes de 196 países estão reunidos em Glasgow – Escócia sob a presidência do Reino Unido, entre os dias 1º e 12 de novembro para o vigésimo sexto encontro (COP26).

Para o presidente do Grupo Pilecco Nobre, Onélio Pilecco é uma enorme satisfação não só para a empresa como para comunidade toda ser selecionada em uma importante conferência de nível mundial.

“Isso demonstra o reconhecimento ao nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável de ponta a ponta, contribuindo para o futuro das próximas gerações”, destacou o empresário.

Foto: reprodução